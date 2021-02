Caboolture Magistrates Court appearances for today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Tandia Ella Horan

Jack Anthony Waters

Robert Kingsley Wockner

Nicole Leigh Bailey

Aaron Lance Murphy

Severio Bradley Douglas Rochford

Isaac Gregory Tevelen

Gregory Brian Pearce

Raymond John Henderson

Jayden Bashford

Peter David Barry Sherman

Paul Kaina Vitale

Shakeem William Byrne

Rikki Abele Goggi

Troy Robert Crowe

Tyler James Thompson

Craig John Van Maarseveen

Brandon Luke Copier

Bianca Johanna Lincoln

Fiona Margaret Phipps

Geoffrey John Roberts

Melanie Jane Wann

Beau Tyson Robbins

Lucas Donald Rainbird

Sharon Lee Harvey

Jack Phillip Zeller

Jacob Marcus Richards

Troy Scott Perkins

Jasmine Sue Lee

Leigh Shane Pearce

Nicholas James Irwin

Duncan Paul Sheppard

Jakob Zackery Roman Juska

Alex Robert Cole

Bethany Jan Hunter

Shawn Kevan Manus

Wayne Danial Hulands

Craig Alan Bates

Joshua Stephen H Casey

Warwick Brett Paul

Tyler Alan Randall

Paul Allen Nicholson

Phillip John Smith

Bradley Jason Booth

Shontell Christy-Leigh Dent

Jeremy James Mann

Jody Ann Ross Southall

Sunni Katherine Tindal

Alana Louise Reilly

Kyle Benjamin William Matthews

Caleb William Phillip Thompson

Samson Kenneth Hoek

Peter James Sweatman

Matthew James Archer

Tianna Marlene Willis

Tanya Skye Blom

Michael Ronald Moody

Riley Patrick Hawken

Kelly Ann Mcfadden

Paul Lindsay Meneely

Ryan Paul Waldron

Brooke Alyson Menzel

Connor William Bain

Tenelle Julie Maree Butler

William Wilfred Ferny Chapman

Joel Trimble

Forrest James Allan Whitelaw

Donna Rakera Barlow

Andre Hararu Jahmaca Witika

Benjamin John Huntley

Godfrey Ian Bird

Ashley John Stewart

Anthea Renee Power

Solomona Fonoti

Kiralee Pitkin

Originally published as Everybody appearing at Caboolture Magistrates Court, Tuesday, February 16