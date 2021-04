FULL LIST: Brisbane (George Street) Magistrates Court appearances today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Joshua Samuel Hoang

Zhao Chenming

Rupert Edward Geater Logan

Jake David Barjasic

Mohammed Ali El-Bahnssawi

Lukudu Kenyi Gombu

Tara-Louise Daphney Lewis

Thomas Joseph Coogan

Ali Baghaei

Sharelle Ann Yunker

Malcolm James Barnes

Matthew Simeon Cavies

Mary Yom Bul

Jason Ian Rousell

Darren Edmond Gough

Hitomi Otake

Mona Michelle Booth

Richard James Scott

Kirby Lynette Mitchelson

Nolan Brock

Ashley Nand Prasad

Thomson John Thomas

Travis Anthony Clearwater

Abdel-Kader Russell-Boumzar

Rhys Ian Flannery

Brandon John Pavey-Rees

Ruan Thomas Brown

Ken Mcleod Frick

Joshua Smiler Hassan

Helen Jane Jackson

Jonothan Meuller

Rachel Shanae Lettice

Brendan James Parkin

Simon Geoffrey Cook

Uluiva Ropati Eteuati

Haidi Cher Healey

Keith William Ryan Phillips

Sonya Heidi Halliday

Deon Charles Sandy

Alexsis Jaye Larsen

Samuel Peter Wallman

Jacylyn Ann Hogan

Zachary Byron Healey

Rebecca Trude Haustein

Gianluga Palano

Alan Robert Fisher

Andrew John Millar

Matthew David Barnes

Cameron Edward Thomas Lloyd

Clinton Samuel Wayne Chand-Bell

Shane Richard Muller

Corey Jay Borland

Amou Mabior Arok Amou

Amanda Helen Wallace

Alan Whitley

Paul Andrew Castle

Grace Marisol Rodriguez Soriano

Christina Alma Schofield

Kirsty Yvonne Cossor

Sean Hogarth Boyd Asquith

Konstantin Dimtrevich Paramonov

Amanda Claire Duroux

Mitchell Anthony Toki

Lily Amelia Morgan

Craig David Mcdonald

Kourosh Zargaran

Dale John Atkinson

James Michael Wilson

Jamie Harold Pepper

Leslie Scott Saunders

Gaylene Erica Manteit

Thai Natal Roy Babarovich

Ben Schulze

Sophia Marie Vasyli

Chrysty Lyn Wearn

Harry James Sullivan

Jorge Manuel Mena

Phillip John Willett

Gregory Jon Loughman

Dylan Jack Leslie Johnson

Johann Kovacs

Kieran John Mowen

Abby-Sue Cottam

Shane Douglas Hopkins

Shannon James Henriques

Michael-Jordan Evelyn Tua

Claire Irene Phillips

Crystal Joyce Thornycroft

Taylor Rose Mackenzie

Tevita Liku Senituli

Sharon Roberta Jane Wiley

David Gregory Smith

Daniel Charles Oswin

Matthew Sidney Hendry

Benjamin James Blacker

James Leigh Broadley

Zam William Douglas Henderson

Obongo Obongo

Benjamin Edward Hoey

Siqi Luo

Benjamin Robert Shephard

Ronald Desmond Williams

Dallin Morgan Williams

Sukhwinder Singh

Miladin Vukolic

Brett Carter

Tyler John Lonie

Allan Robert Sutherland

Solo Pua Kale

Amanda Marie Mccunnie

Matthew Stephen Peck

Tabitha Marie Thomsen

Jordan Elliotte Taylor Spresser

Michael James Sutton

Jasmin Louise Blessington

Tina Dawn Cochrane

Theresa Anne Hearn

Harley John Bennett

Brian John Keane

Scott Grant Adey

Michele Claudio Galetti

Lane Raymond Thomsen

Brian Bruce Robinson

Nancy Lena Maree Coolwell

Justin Cavell Dale

Ty Donovan Algar

Harold Hopkins

Rory Thomas Hughes

Grant Andrew Mcanally

Katie Barbara Stewart

Kyle Bradley Hockings

Luke Dean Pokorski

Clinton Edward Jackson

Dylan Steel Pickersgill

Dale Massey Shipston

Alec Cowen-Kennedy

Dongjin Seok

Ammon Patrick Dubois

William Nathan Te Hore

Sophie Emma Cross

Aiden Kedar Griffin Donohoe

Natalie Maree Saunders

Kurt Michael Hillier

Brian Henry Guise

Thomas William Diamond

Michael David Stone

Janice Maree Connell

Lachlan Terence Mccarthy

Jamie Louise Cousins

Mark Stephen Crump

Joshua Kenneth Brooks

Jordan Alexander Duncan

Christopher James Brown

Cassandra Lee Pilkington Standley

Joshua David Batt

John Derek Logan

Nagi Suliman Anglo

Joseph Paul Daley

Samantha Helena Chapman

Matthew James William Baker

Nathan Hoar

Richard Hutton Huxley Reed

Jarrad John Fairbanks

David Andrew Miller

Simon Ashley Goodman

Anthony James Good

Benjamin Muller

Tracey Ann Gripske

Danielle Anne Cowie

Sandeep Kumar

Ashley Campbell Burke

Jamie Leigh Carn

Makayla Alyson Simmons

Lee Arthur Allen

Thomas Daniel Dinneen

Matthew Glen Thomas

Sara Karen Nitarski

Lia Ah-Sang

Tom Mackie

Marcus John Sam Tomasel

Tyler Brandon Kenny

Trent Lesley Smith

Austin Michael Lambert

Nahum Alberts

Trent Alan-John Mcmartin

Alan George Lightbody

Nara Cheng

Ryan Jai Cowan

Sahand Khoshaein Mahfroujaki

Nicole Anne Crisp

Aidan Kedar Griffin Donohoe

Josephine Cyndell Rose Saylor

Matthew David Jackson

Raylene Beryl Phillips

Blake William Collingwood

Michael Shane Fraser

Javier Alejandro Luna

Tonga Valevale Paea Tonga

Liec Alapayo Manyang

Nathan Lee Wilson

Eleanor Rose Dimock

Liam Takiwa Cruickshank

Junior Pedebone

Dominic Edmund Hansson

Gordon Dion Rogers

Edward James Lee

Daniel Rodney Sellars

Alexander Jason Scott Thomas

Kozta Niko Raptis

Aaron Dalton Green

Matthew James Hale

Meng Liang Desmond Tong

Michael James Elliot

Matthias Ernest Illingworth

Matthew David Barber

Beau Jacob Fe'Ao Veraa

Shan Ye

Sean Neal Franklin

Amie Lee Quinn

Benjamin James Mawn

Gursimrat Kaur

Simon David Samimi

Rodney James Anderson

Joseph Michael Ryan

Alec Richard Peter Kennedy

Glendeanna Dorothy Gadd

Kellee Isabelle Merrin

Brenton Gordan Corney

John James Agustin

Thomas James Smith

Sophie-Jo Donohue

Billy David Baker

Allan John Davies

Anthony John Pluta

James Peter Forycki

Shannon Wayne Adams

Nicholas Paul Hanley

Mayot Ayuel Mayot

Lauren Lea Ford

James Leslie Hockings

Jacob John Francis Holland

James Vaughan Chorlton

Paschalis Tai-Lun Woo

Kameron Thomas Degac

Glyn William Newton

Chantelle Julianna Sau Hunt

Ivo Janusz Kornel

Vernon Anthony Brown

Jessica Anne Aitken

Lorna Roseanne Johnson

Toni Marsh

Jaimyn Andreas Spirit Mayer

Russell William James Saunders

Peter John Verreyt

Reuben George Matthews

Kylie Leanne Pannell

Manesh Hari Magan

Daniel John Van Dorssen

Benjamin Paul Partridge

Jesse Alexander Terrantroy

Ghia Maree Clayton

Nathan Troy Mayne

Madeline Maree Walker

Daniel John Manuhuia Smith

Reece James

Suat Cekin

Abbie Lee O'Brien

Jake David Andrew

Neville Anthony Mathews

Caleb Cushway

Daniele Cecchetto

Maurice Jasson Quarta

Dayna Marie Frederick

Bradley John Avery

Jason James Goff

Elissa Anne Mckinstray

Joseph John Antalan Rainbird

Renee Christina Riddett

Clinton William Beard

Siahn Cynthia Curran

Denham Rackemann

Thomas John Collins

Daniel Adam

Nicole Theresa Chee

Alex Zeller

Tania Elizabeth Greczko

Gawain Broderick Evan Griffiths

Kurt Stephen Anthony Stenz

Ross Ryan Ferrari

Joshua Dylan Little

Kellie Ann Corcoran

Coen Patrick James Purcell

Lachlan James Ingram

Sean Peter Spark

Shantelle Elizabeth Day

Henrique Antonio Barros

Michael Steven King

Nicholas Barry John Torrisi

Robert Graham Thomas

Lachlan Stodart Walker

Richard Giles Clarke

Ana Maria De Magalha Young

Ethan Nguyen

Josiah Richard Hollingsworth

Molly Pamella Catherin David

Rory James Milburn-Adam

Taylor Rose Weickel

Jacob Robert Henley

Ricky Keenan

Jason Bradley Gates

Lindsay Jay Harbour

Stephanie Anne Rae

Originally published as Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Wednesday, April 7