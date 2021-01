FULL LIST: Brisbane (George Street) Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Friday, January 29

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Emily Grace Johnson

Rebecca Lee Thomson

Lyle John Hounslow

Peter Yuri De Stevens

Mark Kalvin Greiner

Brendan James Mcguire

Priyanka Gautam

Stephen John Peters

Kevin Frederick Wright

Fengqi Li

Daniel William Dawes

Michael David Smith

Matthew Paul Smith

Desmond Vincent Lawton Welk

Steven Bradley Watson

Adrian Siegmund Wolf

Lu Li

Hunter Douglas Sam

Frank Baarspul

Tammy Theresa Power

Andre John Snajdar

Kerri Leah Pollard

Sharnella Elizabeth Rose Jerome

Duane Everett Warcon

Natasha Lebedinsky

Alexsander Frezgi Weldu

Kyla Liana Aumaalii

Robert Waine Tayler

Madeleine Karen Brunsden

Darren Glen Kapitano

Louise Shelley Marr

Trevor Bradley Dawson

Timothy Joel Savige

Joshua Thomas Nocke-Cameron

Kenneth James Patterson

Rohan Matthew Ryan

Matthew Keith Towers

Jacqueline Schatz Uthmann

Clinton Shaun Hamilton

Benjamin Louis Centemeri

Michael Kenneth Hill

Georgia Louise Flint

Blaade Gary Vosmaer

Neale Francis Kretschmann

Carlo Bindian

Daniel Lewis Feeney

Adam Thomson

Paul Garry Smith

Kevin Raymond Doyle

Christopher Leigh Gurnett

Khushpreet Singh Walia

Michael James Gitsham

Jade Danielle Bagley

Samuel James Johnson

Sandra Jean Prosser

James Anthony Martin

Jordan Robert Coulter

Emmanuel Nisabwe

Stephen Albert Sargeant

Ross Wayne Brown

Kakau-Ki Moana Teulilo

Jatin Narsey

Paul Michael Smith

Derick John Leyson

William Albert Tate

Charles Dupois

Ryan Neil Joseph Mcintyre

Charles Charalambous

Nielma Louise Grant-Taylor

Cleanaway Co Pty Ltd

Magda Rose Ellen Nicholls

Zane Timothy James Dixon

Dylan James Harris

Raymond Neil Harvey

Christine Anne Kretschmann

Surafale Dawit Girma

Garry David Smith

Joseph John Patrick Millar

Warren Scott Acworth

Jessica Ann Roberts

