Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court today

Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Thursday, November 26

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Martin Mihalik

Steven Fawal

Ruth Jacqueline Whelan

Maddison Lee Graham

Graham Lloyd Atherton

Blake Rennison Howell

Ella Mali Tarasiuk

Winsbert John

Lobsang Jinmei

Zachary Allen-Ashley Relia

Joshua Johannes Prins

Alexander Jason Scott Thomas

Shaun Patrick Wear

Joel Mark Nunn

Shaun Anthony Clarkson

Shyanne Rose Morrell

Ross Johnston

Jemimah Lilly Erwin

Matthew Albert Forsyth

David James Falla

Jake Anthony Henry

Anthony Scott Parker

Nicole Anne Robinson

Casey Peter O'Dea

Tilak Raj

Karen May O'Reilly

David Jeffrey Weston

Troy Allan Chilcott

Luke Nathan Arnold Wardle

Brock John Ashman

Jason Edward Taylor

Adrian Maxwell Evans

Matthew David Covill

Mitchell Thomas Harnwell

Alexander Andrew Canning

Hafid Karour

Christopher John Whelan

David John Rose

Mark Kalvin Greiner

Troy Arthur Davidson

Kirstyn Ann Yates

Brett James Hayden

Justin Damian Beesley

Nicholas Selwyn Goodman Hennock

Paul Aarne Kivela

Matthew John-James Stephens

Jakkeigh Lee Wright

Lee John Wall

Daniel Robin Hinton

Nykisha Anne Schefe

Brendon Bandman

Mark James Sheppard

Andrew John Brom

Daniel James Roberton

Geoffrey Baldwin

Dean Robert Smiley

Lochlainn Kelly Okane

Emmanuel Augustino Bago

Tony Opira Vincent

Joseph Carmine Renella

Rebecca Emily Graham

