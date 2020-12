Brisbane Arrest Court Magistrates Court: Who is appearing

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Angela Mary Carter

Watsawat Chaiwannatum

Santosh Devi Sharma

Ahmed Abdullahi Yusuf

Sarah Isabella Paasi

Gregory Jon Loughman

Nicholas Patrick Donlen

Mark David Paul

Christopher James Hamill

Robert John Pollock

Jai Kahinui Higgins

Lloyd Richard Matlin

Ryan Philip Walters

Charlene Bridget Grey

Jasmine Moore

James Leigh Broadley

Jay Anthony Glennon

Graham Bernard O'Neill

Dean William Nolan

Zildjian Trilok Agusto

Troy Philip Bridger

Stewart James Douglas Hardman

Ryan John Schulz

John Leonard Webster

Zechariah Richard Maihi

Alan Phan Nguyen

Peta-Jade Utteridge

Fiona Marie Lancaster

Jason Edward Marshall

Malvyn Ian Passmore

Adam Phillip Green

Adam David Reid

Richard Charles Atkinson

Cindi Ann Mcgee

Jared Shane West

Emily Victoria Hucker

Wayne Lawrance Lavell

Patrick Gerard Majella Burke

Corrine Helen Slack

Tawour El-Hakim Birogi

Kushan Thosainge Thanuj Dayaratne

Mustafa Abdelrahman

Lamara Ruth Warner

James Piripono Hurinui

James David Billing

Bree Amanda Seaton

Ethan Liam Ratahi Williams

Mark Edward Hodgson

Georgia Sabine Becht

Jermaine William Thomas D Riley

Tanika Warner

Ryan Daniel Burr

David Laurence Whitmore

Connie Dale Fewquandie

Richard Hutton Huxley Reed

Michael Raymond Marchetti

Mary Dell Teanne Andersen

Gary William Thompson

Mathew John Blythman

Merisha Louise Frater

Adam Ryan Milroy

Skye Reanda Clarke

Kevin Brian Simpson

Matthew Ross Mclean

Breahna Siahn Remynse

Kizito Bizimana

Sheree Ellen Janette Miles

Moi-Biyan Kesselly

Grant Andrew Mcanally

Jacob Carlos Cowan

Glen Allan Jones

Leslie John Holt

Vincent Ross Hopkins

Solomon Link

Ricardo Mayaute

Jade Marie Newton

Chad Peter Benjamin Forbes

Jye Lee Russell

Daniel Lee Barney

Logan Paige Gould

Jayden Michael Pacey

Phillip Brander

Corey John Wilson

Stephen John Cooney

Terry Latu

Anthony Norman Micale

Jaiden Duncan Clark

Ashley Nand Prasad

Ethan Nguyen

Steven John Coy

Sean Andrew Calver

Suzette Maree Webster

Amanda Leis Kimmel

Joshua James Shannon

Annan Rory Mckean Whitney

Sharna Maria Buckingham

Dana Anne Zammit

Paige Rose Small

Originally published as Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Thursday, December 17